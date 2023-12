Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita comunidades de Salvador

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré cumpriu agenda de visitas na última quinta-feira (6) em comunidades da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, considerada a primeira do Brasil. A acolhida da imagem iniciou às 19h, quando os fiéis sairão em procissão do Terminal Turístico de Portão até a Comunidade Nossa Senhora do Bom Parto. Durante o trajeto, os fiéis percorreram as sete paróquias da Forania 9, um Santuário e uma paróquia da Forania 7A, localizadas em Salvador e em Lauro de Freitas.

O envio da imagem foi alinhado entre a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN) e o pároco da Paróquia Santo Antônio, em Portão. “Todos os anos, a paróquia de Portão realiza a Caminhada da Paz. Já trouxemos, em anos anteriores, as imagens do Senhor Bom Jesus do Bonfim e de Nossa Senhora Aparecida. Pensando que aqui moram tantos paraenses e também que os fiéis baianos nem sempre terão a oportunidade de participar do Círio, em Belém do Pará, solicitamos que a imagem pudesse ser enviada aqui para a nossa Arquidiocese, e fomos atendidos. Assim, teremos a graça de vivenciar o que se vê pela televisão”, afirmou o padre Rogério Marcos.

A programação seguiu ainda nesta quinta-feira (7). A imagem seguiu em visita à Matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Itinga, Lauro de Freitas), às 7h; das 15h às 19h quem a acolherá será a Capela Sagrada Família, da Paróquia São João Evangelista (Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas). Já às 19h30 a imagem chegará na Matriz da Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Centro, Lauro de Freitas), permanecendo no templo até às 21h, quando retornará para a Comunidade Nossa Senhora do Bom Parto, em Vida Nova.

No dia da Imaculada Conceição, na sexta-feira (8), a imagem fará o seguinte percurso: às 7h chegará à Matriz da Paróquia Santo Agostinho (Areia Branca, Lauro de Freitas); às 15h será a vez da Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão, Salvador); às 18h chegará à Matriz da Paróquia Santo Antônio de Portão, onde haverá a Santa Missa Solene. Por volta das 21h a imagem de Nossa Senhora de Nazaré retornará à Comunidade Nossa Senhora do Bom Parto.

A programação segue no sábado (9). A Matriz da Paróquia São João Evangelista (Mussurunga, Salvador), acolherá a imagem às 7h. Já às 11h, Nossa Senhora de Nazaré estará na região de Quingoma, Lauro de Freitas, na casa das Irmãs Servas do Espírito Santo, seguindo por volta das 14h para os Arautos do Evangelho. Ainda como parte da programação, às 20h, no Terminal Turístico de Portão, acontecerá um show com a banda católica Vida Reluz.

E no domingo (10), às 5h ocorrerá a Caminhada da Paz, saindo da Matriz da Paróquia Santo Antônio de Portão até a Comunidade Bom Pastor, onde será celebrada a Santa Missa. Ainda nesta data, a imagem será enviada para o Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbuí, Salvador), permanecendo até às 17h, horário que terá início uma carreata em direção à Matriz da Paróquia Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo (Cabula VI, Salvador).