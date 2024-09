Corda do Círio será entregue nesta quarta (4) à Diretoria da Festa

A cerimônia de entrega da corda do Círio 2024 será realizada nesta quarta-feira (4) a partir das 10h da manhã, em Castanhal, nordeste do Pará. Pelo segundo ano o símbolo religioso foi fabricado pela Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), onde será realizada a cerimônia com a presença da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e autoridades.

A corda está prevista para chegar em Belém por volta de 12h e permanecerá guardada na Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, até o dia da vistoria pela DFN, em 28 de setembro.

Em abril de 2023, a DFN anunciou que a produção da corda do Círio seria feita integralmente no Pará, pela primeira vez, para ser usada nas duas maiores e mais tradicionais procissões, o Círio e a Trasladação. E novamente este ano a corda produzida em Castanhal e doada pela CTC à DFN.

Um novo protótipo, do mesmo material utilizado ano passado, malva e juta, foi produzido pela CTC e testado e aprovado pela DFN. “É natural que esta corda, feita de um material diferente do sisal, utilizado durante muitos anos, seja aprimorada a cada ano, para se chegar a uma ideal para as duas procissões. E esperamos que com as mudanças deste ano ela esteja mais apropriada”, ressaltou o diretor de procissões, Antônio Sousa.

A corda utilizada nas procissões tem 800 metros de comprimento, com partes de 400 metros, para cada romaria, e tem 60 milímetros de diâmetro. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.

Como é feita a corda do Círio

A corda utilizada no Círio e na Trasladação até 2022 era feita de sisal, uma fibra vegetal muito dura e resistente, e era produzida em Santa Catarina. Nesta proposta da CTC, a corda foi produzida por uma composição de fibras de malva, em sua maioria, e juta, todas elas, plantadas e cultivadas na região Amazônica. Esta nova composição fica mais macia ao toque das mãos, pela presença da malva, sem, no entanto, perder resistência, em razão dos fios de juta. Quanto ao seu processo de transformação em fios, são muitos os estágios de fabricação, desde a colheita, realizada por diversas comunidades que fornecem o material à CTC, até a produção final.

O começo da produção

A ideia de produzir a corda do Círio surgiu de forma inusitada, quando os executivos da indústria castanhalense e diretores da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) estavam em visita a um dos campos de malva no município de Alenquer, em setembro de 2022.

Os executivos ficamos presos e atolados na estrada e a forma utilizada para sair de lá foi com a ajuda de uma corda de malva. O veículo em que estavam foi desatolado quando tracionaram a corda com ajuda de outro carro, além da força humana. Foi nesse momento que pensaram que poderiam produzir a corda do Círio.

Em março de 2023 iniciaram as conversas entre a empresa e a DFN para a confecção da corda.