Pela primeira vez, corda do Círio de Nazaré é produzida no Pará

A corda do Círio de Nazaré pela primeira vez foi 100% produzida em solo paraense. A Companhia Têxtil de Castanhal (CTC) foi a responsável pela coleta de fibras até a finalização. A corda utilizada no Círio e na Trasladação possui 800 metros de comprimento com partes de 400 metros, tendo 50 milímetros de diâmetro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Há 16 anos na Corda do Círio, promesseiro cita resistências física e espiritual: 'Você sente a fé']]

Do que é feita a corda do Círio

Com uma nova proposta, a corda foi produzida por composição de fibras de malva e de juta, todas plantadas e cultivadas no Pará. A composição ficou ainda mais macia ao toque das mãos, pela presença da malva, sem, no entanto, perder resistência, em razão dos fios de juta.

Segundo o gerente industrial da CTC, Robson Torres, são muitos os estágios de fabricação, desde a colheita, até a produção final. “Mais de uma tonelada de fibra de malva foi cultivada por agricultores de mais de 20 municípios entre as Regiões de Integração (RI) Guamá e Guajará. Desde o plantio da semente, o cultivo, e a colheita final, tudo ocorreu em solo paraense”, destaca.

"Importante frisar, sobre o diferencial da malva, é que ela é uma fibra do caule. A anterior, de sisal, é fibra de folha. A malva é mais suave no filamento e permite maior resistência mecânica de movimentação e maior maciez", afirma Robson.

Corda do Círio é sinônimo de devoção e sacrifício

“A corda faz com que percebamos claramente a união entre os romeiros, a solidariedade humana, o desejo de reconciliação universal. A relação mantida com Nossa Senhora é permeada pelo amor, neste simbolismo há o desejo de virtudes secretas ou mágicas, pode-se dizer que se trata das inúmeras promessas e pedidos que são feitos, os quais ninguém tem acesso, a não ser nós romeiros", explica o devoto de Nossa Senhora de Nazaré, Jorge Helius Ferreira Raiol, de 39 anos.

Há exatos 20 anos, Jorge acompanha o Círio. Todo segundo domingo do mês de outubro está na corda, firme e forte, agradecendo e renovando a fé.

“Nossa Senhora é mãe e jamais deixará um filho seu desamparado, quando pedimos com fé o que queremos sempre somos atendidos, uns com rapidez, outros nem tanto, mas sempre vemos o sobrenatural acontecer. E quando você vê seu pedido se realizar é um misto de gratidão, alegria, êxtase total. Então você pensa, como posso recompensar? Aí muitos oferecem seu corpo em sacrifício físico, prometendo: ‘enquanto eu tiver força e saúde eu irei na corda para agradecer a benção alcançada’”, finaliza.