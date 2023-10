Círio de Nazaré 2023: o que é, como funciona a corda do Círio e a mística envolvida no objeto?

O Círio de Nazaré, tradicional festa religiosa que acontece anualmente em Belém, é marcado por objetos que representam a fé dos devotos em Nossa Senhora. Um desses símbolos é a corda, que fica atrelada à berlinda. Com 800 metros de extensão, ela é utilizada pelos fiéis como meio de "pagamento de promessas" e foi incorporada à procissão há 138 anos.

Em 2023, pela primeira vez, a corda da Trasladação e do Círio foi feita em solo paraense. O material do objeto também tem novidades: de acordo com um laudo divulgado pelo Laboratório de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará (UFPA), a corda de 2023, agora feito com malva - uma planta amazônica, tem uma textura mais macia e 10% mais resistente que a antiga (feita em sisal).

Como a corda surgiu no Círio?

Em 1885, uma enchente na Baía da Guanabara atingiu parte do trajeto da procissão, próximo de onde hoje é o Mercado Ver-o-peso. Naquela época, a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré era puxada por cavalos e acabou atolada, pois os animais ficaram impossibilitados de continuar o trajeto.

Como alternativa para seguir com a caminhada, os animais foram desatrelados e uma corda foi emprestada aos fiéis para erguer a berlinda. A partir desse momento, o símbolo começou a ganhar força e se tornou uma das principais manifestações de fé dentro do Círio.

O que a corda representa?

Desde que foi implementada, a corda se transformou em um objeto de fé dos devotos. A partir da segunda metade do século 20, para além de um símbolo, ela começou a fazer parte das promessas dos devotos à santa, seja em agradecimento por conseguir uma vaga na faculdade, a cura de uma doença, ou a conquista de um sonhado imóvel próprio.

Pedaço da corda é exaltado por um promesseiro durante a procissão (Igor Mota/Arquivo O L)

Foi então que a organização da festa precisou aumentar o tamanho da corda para conseguir comportar todos os fieis que desejavam carregá-la.

Como se preparar para ir na corda?

Acompanhar o Círio de Nazaré na é um dos maiores sacrifícios dentro da procissão. O espaço pequeno entre as pessoas (quase inexistente), o empurra-empurra, o calor extremo e o andar de pés descalços deixa tudo ainda mais doloroso, por isso, o personal trainer Lucas Garcia, alerta que as pessoas que farão parte desse momento, devem se preparar alguns dias antes da procissão. A ingestão de alimentos ricos em proteínas, por exemplo, ajuda a dar energia e força.

"Evite preparações muito gordurosa, alimentos processados e priorize as frutas, as verduras e os legumes. Escolha fontes boas de carboidratos, proteínas e gordura para que você possa obter um bom aporte energético, que será essencial no momento da procissão", recomenda.

Escolher roupas leves e confortáveis é imprescindível para conseguir realizar o percurso até o fim. No atual período, com temperaturas elevadas e a exposição solar alta, a nutricionista Jamile Khaled chama atenção também para a quantidade de água que o romeiro deve ingerir para se manter hidratado durante as horas em pé.

Romeiros se apertam para conseguir acompanhar a procissão segurando na corda atrelada a berlinda (Cristino Martins/Arquivo O Liberal)

"Você precisa saber quanto está pesando no momento e multiplicar o resultado por 35 ml. O valor total é o tanto de água que você precisa consumir. Dada a exposição solar prolongada, vale calcular por 40 ml", ressalta.