Círio 2023: com 800 metros, a Corda do Círio recebe revisão geral

No próximo sábado (23), será realizada a revisão geral da Corda do Círio de 2023. A verificação serve para checar os detalhes da Corda, como localização de argolas, nós e estações. A avaliação é feita pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com apoio da Guarda de Nazaré. A vistoria será realizada às 15h, no colégio Santa Catarina de Sena, localizado na avenida Nazaré.

Trasladação

Também será verificada a medição dos 800 metros da Corda, como forma de garantir as perfeitas condições do ícone da festa nazarena. Serão separados 400 metros que irão ser utilizadas na Trasladação. Uma parte retorna para a Estação Luciano Brambilla, onde ficam até a romaria da noite de sábado, 7 de outubro.

Já os outros 400 metros da Corda do Círio ficarão em exposição na Estação das Docas, no armazém 1 do complexo. É a quarta vez que o local recebe a corda oficial do Círio e se tornou um dos momentos mais aguardados da programação do Círio que ocorre na Estação. A Corda fica exposta até a madrugada do domingo, 8 de outubro, quando serão retiradas para a grande procissão.

Exposição da Corda Oficial do Círio

Com entrada franca, a visita a exposição da corda do Círio poderá ser feita dentro do horário de funcionamento do espaço. A Estação abre de segunda até quinta-feira, no horário das 10h até às 23h. Já no período de sextas e sábados, o horário de visita é em torno das 10h até 0h, e aos domingos de 10h às 23h.

Programação do Círio

A exposição da Corda Oficial do Círio é uma correalização da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, e da Diretoria da Festa de Nazaré, com apoio do governo do Estado.

Nesta terça-feira (19), também foi divulgada a programação completa do Círio de 2023, com horários e datas do planejamento para a festividade de Nazaré. A lista também envolve a nova Romaria da Acessibilidade, que será realizada no dia 21 de outubro, às 8h, na Praça Santuário de Nazaré.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador de Cidades)