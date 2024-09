Como funciona o Círio Fluvial? Veja como participar, horários e a dinâmica da ‘procissão’

O Círio de Nazaré, celebração católica em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, conta com 14 diferentes procissões. Entre elas, está a Romaria Fluvial — também chamada de Círio Fluvial —, marcada para o dia 12 de outubro (sábado), a partir das 9 horas. A manifestação de fé ocorre sobre as águas da Baía do Guajará, com apoio da Marinha do Brasil.

Como participar do Círio Fluvial?

Para participar do Círio Fluvial é obrigatório realizar inscrição prévia, de maneira presencial ou online.

Inscrição presencial para o Círio Fluvial

A inscrição presencial para o Círio Fluvial é feita na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), em Belém. O período para registro é entre os dias 16 de setembro e 4 de outubro, de 13h a 15h30 - exceto em finais de semana e feriados. O órgão fica na rua Gaspar Viana, número 575, bairro do Reduto.

Inscrição online para o Círio Fluvial

A inscrição online para o Círio Fluvial é feita via e-mail. Para isso, deve-se preencher um formulário com nome da embarcação, número de inscrição, tipo de veículo, nome do comandante e demais dados. Ao finalizar, o documento precisa ser enviado ao endereço cpaor.gap@marinha.mil.br, com o assunto “INSCRIÇÃO CÍRIO FLUVIAL 2024 + NOME DA EMBARCAÇÃO”.

O período para envio da documentação é entre os dias 16 de setembro e 4 de outubro, de 8h a 12h - exceto em finais de semana e feriados. Clique aqui e confira o formulário.

Qual o horário do Círio Fluvial?

O Círio Fluvial ocorre no dia 12 de outubro (sábado), a partir das 9 horas. Estima-se que a procissão encerre às 11h30, para o início da Moto Romaria.

Qual a dinâmica do Círio Fluvial?

O Círio Fluvial inicia às 9 horas no Trapiche de Icoaraci, localizado na rua Siqueira Mendes, número 373, bairro do Cruzeiro. Em seguida, as embarcações percorrem a Baía do Guajará rumo à Escadinha do Cais do Porto, na praça Pedro Teixeira - avenida Marechal Hermes, bairro da Campina.

