Diretoria de Procissões da Festa de Nazaré entrega roteiro das 14 romarias do Círio; confira

Nesta terça-feira (1º/10), a Diretoria de Procissões da Festa de Nazaré organizou uma coletiva para divulgação do roteiro das romarias do Círio 2024. O evento, realizado no auditório Dom Vicente Zico, detalhou o plano final de ações para as romarias, que contarão com a mobilização de diversas entidades, entre elas a Cruz Vermelha, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Este ano, são esperadas mais de 7 milhões de pessoas nas 14 romarias.

Antônio Sousa, diretor de Procissões do Círio 2024, destacou que este ano são aguardadas mais pessoas, especialmente turistas. “Belém está sendo bem disseminada por causa da COP 30. O aumento de 20% no efetivo de segurança é um reflexo dessa expectativa e do nosso compromisso com a proteção dos fiéis”, disse.

De acordo com o diretor, as principais mudanças incluem o traslado para Ananindeua, que este ano terá um percurso ampliado em 1,3 km devido às obras do BRT Metropolitano. “O roteiro está essencialmente igual ao dos anos anteriores, mas as obras do BRT e o surgimento de uma paróquia nova em Ananindeua irão esticar um pouco o percurso”, disse.

Peregrinos de Nazaré

A segurança e apoio aos romeiros que vêm dos municípios da Região Metropolitana e do interior ao longo da BR-316 será garantida com a instalação de 18 pontos entre os dias 8 e 13 de outubro. Skeete Junior, presidente da Cruz Vermelha no Pará, destacou que este ano a entidade contará com o reforço de mais cinco mil voluntários. “Contaremos com 14 mil agentes, um aumento significativo em relação ao ano passado, onde tivemos nove mil, tudo para garantir o suporte necessário aos peregrinos”.

Procissão Principal

Para a principal procissão, realizada no dia 13, a Segup aumentará o efetivo em quase 20%. Segundo o tenente-coronel Celton de Jesus, coordenador de Segurança e Prevenção Social da Segup, também haverá outras ampliações importantes, como o número das chamadas vias de fuga, destinadas aos veículos que transitam pela cidade no momento do Círio, para que os motoristas não tenham que enfrentar congestionamentos ou outros transtornos.

"A principal mudança é o aumento que teremos no efetivo, de aproximadamente 20%, em relação ao ano passado. Vamos ter também um aumento das vias de fuga, que são aquelas por onde os veículos vão poder transitar cortando o percusso do Círio. Isso antes causava impacto no trânsito, congestionamentos e até um desconforto por parte da população em relação aos pontos de bloqueio. Também teremos os pontos de extração na Motorromaria, que foi ampliado com um quantitativo maior de ambulâncias", disse.

Entre os destaques, a procissão principal no dia 13 de outubro terá 3,6 km e previsão de 2,3 milhões de participantes, número semelhante ao da edição anterior. As romarias programadas incluem o Traslado dos Carros, com expectativa de 30 mil pessoas, e o Traslado para Ananindeua-Marituba, com 1,5 milhão de fiéis. O planejamento visa assegurar uma festividade tranquila e bem organizada, celebrando a devoção e a fé dos participantes.

Confira abaixo os detalhes de cada romaria:

Traslado dos Carros: 30 mil pessoas, Percurso: Av. Nazaré / Rua 14 de Março / Rua Antônio Barreto / Av. Doca de Souza Franco / Rua Marechal Hermes / Estacionamento Porto Futuro.

Traslado Ananindeua-Marituba: Data: 11/10/2024, saída: Basílica Santuário de Nazaré, hora: 08h, percurso: Av. Nazaré / Magalhães Barata / Almirante Barroso / BR-316 / Passagem São Benedito / Passagem Jarbas Passarinho / Rod. Transcoqueiro / Rod. Mário Covas / 3 Corações / Praça da Bíblia / Estrada da Providência / WE-16 / Rua da Providência / D. Vicente Zico/ Tv. SN-3 / WE-31 / Av. Dr. Nonato Sanova/ WE-32/ SN-19 / D. Vicente Zico/ WE-53/ Av. Milton Taveira/ WE-68/ TV, SN-21/ WE-72/ SN-23/ TV. WE-75/ TV. SN-24 / Arterial 5 A / Estrada do Icuí-Guajará / Rua Santa Fé /Av. Prof. Amintas Pinheiro / Av. Independência / Av. Arterial 5 A /Av. Rio Solimões/ Estrada do Curuçambá / Rua Claudio Sanders / BR-316. Distância: 53 km, tempo estimado: 10h, público estimado: 1,5 milhão de pessoas.

Romaria Rodoviária: Data: 12/10/2024, saída: Igreja Matriz de Ananindeua, hora: 5h30, percurso: BR-316 / Augusto Montenegro / Rua 8 de Setembro / Av. Dr. Lopo de Castro. Distância: 24 km, tempo estimado: 3h, público estimado: 700 mil pessoas.

Romaria Fluvial: data: 12/10/2024, saída: distrito de Icoaraci, hora: 9h, percurso/distância: 10 milhas marítimas, em torno de 18,5 km. Tempo estimado: 2h, público estimado: 50 mil pessoas.

Motorromaria: data: 12/10/2024, saída: Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira), Hora: 11h30, percurso: Praça Pedro Teixeira / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré, distância: 2,5 km, tempo estimado: 1h, público estimado: 50 mil pessoas

Trasladação: 12/10/2024, local: Colégio Gentil Missa: 16h30, saída: 17h30, percurso: Av. Nazaré / Presidente Vargas / Castilho França / Av. Portugal / Rua Padre Champagnat / Catedral de Belém, distância: 3,7 km, tempo: 5h, público estimado: 1,9 milhão de pessoas.

Círio: 13/10/2024, local: Catedral de Belém. Missa, 6h, saída: 07h, percurso: Catedral de Belém / Rua Padre Champagnat / Av. Portugal / Castilho França / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré. Distância: 3,6 km, tempo estimado: 6h, público: 2,3 milhão de pessoas.

Ciclorromaria: data: 19/10/2024, saída: Basílica Santuário de Nazaré, hora: 8h, percurso: Av. Nazaré / José Bonifácio / José Malcher / 9 de Janeiro /Antônio Barreto / Doca / Domingos Marreiros / Alcindo Cacela / José Malcher / Dr. Moraes / Braz de Aguiar / Serzedelo Corrêa / Gentil / 3 de Maio / Conselheiro Furtado / Generalíssimo Deodoro / Caripunas / Quintino / Nazaré / Basílica, distância: 14 km, tempo: 2h, público estimado: 16.000 pessoas.

Romaria da Juventude: 19/10/2024, local: Santuário de Aparecida, missa: 15h, saída: 16h, percurso: Pedro Miranda / Lomas / Duque / Antônio Barreto / Alcindo Cacela / João Balbi / Generalíssimo/ Nazaré. Distância: 5,6 km, tempo: 2h, público estimado: 60 mil pessoas.

Romaria das Crianças: 20/10/2024, local: Praça Santuário Missa, 7h, saída: 8h, percurso: Av. Nazaré / 14 de Março / José Malcher / Dr. Moraes / Av. Nazaré / Praça Santuário. Distância: 3,7 km, tempo: 2h, público estimado: 350 mil pessoas.

Romaria dos Corredores: data: 26/10/2024, saída: Basílica Santuário de Nazaré, 5h30. Percurso: Av. Nazaré / Generalíssimo Deodoro / Conselheiro Furtado / Padre Eutíquio / João Diogo / Coronel Fortunato / D. Pedro / Padre Champagnat / Av. Portugal / Tamandaré / Gama Abreu / Nazaré / Praça Santuário. Distância: 7 km, tempo: 2h, público estimado: 4 mil pessoas

Romaria de Acessibilidade: 26/10/2024, saída: Praça Santuário, 08h. Percurso: Passagem D. Alberto / Generalíssimo/ Braz de Aguiar / Quintino / Nazaré / Praça Santuário. Distância: 01,45 km, tempo: 1h, público estimado: 3 mil pessoas

Procissão da Festa: 26/10/2024, saída: Comunidade Sagrada Família, missa: 16h. Às 17h inicia o percurso: Domingos Marreiros / 9 de Janeiro / Antônio Barreto / Generalíssimo / Nazaré / Praça Santuário. Distância: 2,3 km, tempo: 2h, público estimado: 3 mil pessoas.

Recírio: 28/10/2024, local: Praça Santuário, descida da imagem: 06:30. Hora da Missa: 7h. Saída: 8h. Percurso: Calçadão / Dom Alberto / Generalíssimo / Nazaré. Distância: 800 m, tempo: 1h, público estimado: 50 mil pessoas