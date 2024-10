Oração para ajudar a cumprir promessa do Círio de Nazaré

Anualmente, ocorre na cidade de Belém do Pará celebra o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil e uma das mais do mundo, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, um dos títulos da Virgem Maria. A procissão reúne mais de dois milhões de fiéis, incluindo moradores locais e turistas, que caminham pelas ruas da capital paraense rumo à Basílica de Nazaré.

Pelo percurso, de quase 4km, é possível ver centenas de devotos pagando promessa à "Rainha da Amazônia", como é carinhosamente chamada Nossa Senhora. Andando de joelhos, indo na corda, carregando cruz de madeira, distribuindo água, carregando miniaturas de casas na cabeça e segurando objetos de cera representando cura, as demonstrações de amor à Nossa Senhora de Nazaré são diversas.

Além dos promesseiros de Belém, há devotos que chegam do interior do Pará - muitas vezes em caravana a pé pelas estradas -, de outros Estados e até de outros países. Todos reunidos pela fé, agradecendo graças alcançadas e fazendo pedidos cheios de esperança.

Se você é um desses devotos que vai pagar/está pagando promessa no/para o Círio de Nazaré, veja, abaixo, uma oração para lhe dar forças durante o trajeto.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Ó Deus Pai Todo-Poderoso e misericordioso, diante de Vós, como um filho e de coração humilde, ajudai-me a comprimir minha promessa feita para este Círio [em silêncio, mencione a promessa]. Sou agradecido/a, Ó Pai, pelas mãos de Nossa Senhora de Nazaré, e que a Vossa vontade se concretize em minha vida. Aumentai minha Fé e esperança em Vós e derrame profusas bençãos sobre mim. Assim seja. Amém"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)