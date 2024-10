Paysandu terá confrontos contra dois concorrentes na luta para se afastar do Z-4 da Série B

A 34ª rodada da Série B teve fim e o Paysandu foi ultrapassado pela Chapecoense-SC e viu de Botafogo-SP se aproximar na tabela, porém, a distância do Papão para o CRB-AL, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, se manteve em 4 pontos. A equipe paraense se prepara agora para dois jogos contra clubes concorrentes na luta contra o Z-4 e vencer é questão de sobrevivência.

O Paysandu terá pela frente dois jogos contra rivais diretos contra o temido rebaixamento. Com 40 pontos e na 14ª posição, o Paysandu terá a Ponte Preta-SP, na próxima segunda-feira (4), fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Em caso de derrota, a Macaca passa o Papão na tabela da Série C, já que o clube alvinegro ocupa a 16ª colocação com 38 pontos.

Depois da Ponte Preta, o Paysandu terá outro compromisso direto. O Papão pega o Brusque-SC, que está na penúltima posição com 33 pontos. O Paysandu receberá o clube catarinense na Curuzu na sexta-feira (11), às 21h e, dependendo do resultado contra a Ponte Preta-SP, pode selar sua permanência na Série B de 2025.

“Número mágico”

A luta contra rebaixamento na Série B, os números mostram que o time que conquistar 45 pontos, consegue se livrar da queda. Atualmente o Papão está com 40 pontos, faltando quatro partidas para o término da competição.

Papão precisa ser cirurgico nesses dois confrontos da Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu)

No primeiro turno

Paysandu e Ponte Preta jogaram em Belém, no turno inicial da Série B. A partida ocorreu no dia 20 de julho, na Curuzu, e o Papão venceu por 1 a 0, gol de Paulinho Bóia. Já no confronto diante do Brusque, o Papão saiu derrotado pelo placar de 1 a 0, em jogo disputado no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina (SC).

Risco de rebaixamento

De acordo com o site de estatísticas “Chance de Gol”, o Paysandu possui apenas 3,4% de risco de queda para a Série C. O Papão é o clube que possui menos risco de queda entre os que brigam contra o Z-4.