Fifa impõe transfer ban ao Corinthians por dívida com Balbuena

A Fifa comunicou ao Corinthians que o clube recebeu um "transfer ban", ficando impossibilitado de registrar novos jogadores por três janelas de transferências, devido a uma dívida milionária com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena.

A penalidade, imposta nesta quinta-feira (31), impede o Corinthians de registrar jogadores em competições internacionais até o início de 2026, caso o clube não pague o montante devido ou consiga estabelecer um novo acordo com o atleta. Com a janela de transferências atualmente fechada, a punição ainda não tem efeito imediato.

De acordo com o balanço financeiro do clube, a dívida com Balbuena é estimada em aproximadamente R$ 6,9 milhões, incluindo R$ 1,9 milhão referente ao próprio jogador e outros R$ 4,3 milhões para a empresa The General Sports Ltda, da qual Balbuena é sócio. Esse valor é composto por direitos de imagem não pagos durante o período em que o atleta atuou pelo clube.

A situação atual teve início quando os representantes de Balbuena formalizaram uma queixa na Fifa, após tentativas frustradas de resolução amigável do débito. Em resposta, a entidade aplicou a penalidade, impactando o planejamento do clube para as próximas temporadas. Se a dívida não for quitada, o Corinthians continuará impedido de inscrever novos reforços até o início de 2026.

Corinthians busca solução para reverter a punição

Para contornar a decisão, o Corinthians está avaliando alternativas para saldar a dívida, considerando novos acordos ou formas de quitar o valor em aberto.

Balbuena tem uma trajetória relevante no clube. Contratado em 2016, o zagueiro conquistou títulos como o Brasileiro e o Paulista pelo Corinthians. Em sua passagem pelo Timão, ele disputou 167 jogos e marcou 15 gols. O defensor voltou ao clube em 2022, mas deixou a equipe em junho do ano seguinte.