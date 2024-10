Diretor do Corinthians diz que Flamengo deu camisa ao árbitro de jogo na Copa do Brasil

Uma polêmica marcou a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. O time carioca segurou o empate por 0 a 0 com o Corinthians neste domingo, Na Neo Química Arena, e avançou para a decisão do torneio.

Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, deixou o estádio indignado. De acordo com ele, um membro da delegação do Flamengo teria dado uma camisa do clube carioca para o árbitro Anderson Daronco depois do jogo.

Revoltado com a situação, Cascone dirigiu-se até o vestiário da arbitragem e exigiu que o suposto ocorrido fosse registrado na súmula da partida. Mas isso não aconteceu.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi questionado sobre a reclamação do dirigente corintiano. O dirigente ironizou.

"Imputar qualquer tipo de situação à arbitragem de hoje é piada. É uma piada falar de camisa. Não vi se deu camisa ou não. Se deu, não adiantou nada, foi pior", disse Marcos Braz.

Anderson Daronco era o árbitro da partida (Igor Mota/O Liberal)

Para o dirigente do Flamengo, o clube carioca ainda foi prejudicado na partida. Segundo ele, o zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, deveria ter sido expulso no primeiro tempo do confronto.

"A arbitragem errou no primeiro lance do jogo ao não expulsar o jogador (Gustavo Henrique). Não tinha cobertura nenhuma. Tiveram cartões desproporcionais. O Corinthians não tem que reclamar de nada, a gente que tem. Chegamos com o som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Uma loucura, não dava para ouvir nada, luzes apagadas… O quarto árbitro resolveu bem", continuou.

O Flamengo vai enfrentar o Atlético-MG na final da Copa do Brasil. Os dois jogos vão acontecer nos dias 3 de 10 de novembro A CBF fará um sorteio na quinta-feira para definir os locais dos confrontos.