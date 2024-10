Flamengo empata com o Corinthians e está na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG

Corinthians x Flamengo empataram sem gols na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Com o resultado o Mengão conquistou a vaga na decisão da competição nacional contra o Atlético-MG, já que op clube carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0.

A equipe rubro-negra comandada pelo técnico Felipe Luís passou boa parte do jogo com um jogador a menos, já que o atacante Bruno Henrique, acertou a cabeça de Matheuzinho com a sola da chuteira e foi expulso.

O jogo teve o Timão com uma maior posse de bola e abusando de cruzamentos na área, tendo um embate entre Yuri Alberto, do Corinthians, contra o goleiro Rossi, do Flamengo. O tempo foi passando e a equipe paulista pressionando e o clube carioca se defendendo de todas as formas, mas buscando o gol nos contra-ataques, um deles Gerson quase marca um golaço, mas a bola passou raspando a trave alvinegra.

Já na reta final, o Corinthians teve a chance com Yuri Alberto, de cabeça, mas a finalização foi para fora. Com a classificação, o Flamengo terá pela frente o Atlético-MG na grande decisão da Copa do Brasil 2024. O Galo eliminou o Vasco, na noite de ontem (19), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), ao empatar em 1 a 1 com o clube cruzmaltino.

As finais da Copa do Brasil devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, com jogos de ida e volta, ainda sem horários definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os mandos de campo das partidas serão definidos em sorteio pela CBF.