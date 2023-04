Re-Pa no Mangueirão: Influencers dançam brega com a camisa do Remo e do Paysandu e viralizam; vídeo

A reabertura do Mangueirão será no próximo domingo (9), às 17h com o clássico Re-Pa, válido pelo Campeonato Paraense. E a fachada do estádio serviu para que três influencers gravassem um vídeo dançando brega com as camisas do Leão e do Papão, que caiu no gosto da galera.

ASSISTA

VEJA MAIS

Mais de 12 mil pessoas curtiram o vídeo no Instagram, gravado por Tom Platinado, Alê Santos e Nayara Venturyne no estacionamento do Mangueirão, com o estádio ao fundo. Remo x Paysandu duelam pela última rodada da primeira fase do Parazão no domingo (9), às 17h, e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com