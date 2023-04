Perfil oficial da Copa do Brasil relembra título do Paysandu e cita hino do Remo nas redes sociais

A Copa do Brasil chegou à terceira fase e o perfil oficial da competição destacou, em várias postagens, os clubes que ainda estão na disputa. Remo e Paysandu aparecem em algumas delas. Um uma o clube azulino é chamado de “Rei da Amazônia”, e em outra, o Paysandu é reconhecido como “Maior Campeão da Amazônia”.

O Paysandu terá pela frente o Fluminense-RJ, já o Remo encara o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil. A dupla Re-Pa é destaque em uma série de publicações feitas pelo perfil oficial da competição, que contempla uma das maiores rivalidades do Brasil e a maior do Norte do país.

VEJA MAIS

Em uma das postagens, o perfil oficial da competição citou a conquista do Paysandu da Copa dos Campeões em 2002 e publicou: “2002, o ano que o Paysandu papou gigantes na Copa dos Campeões”. Já em outra, o perfil cita um trecho de uma música do Papão e diz: “O maior Campeão da Amazônia quer fazer história na Copa do Brasil”.

O perfil oficial postou também algo relacionado ao Remo, clube paraense que já foi mais longe na Copa do Brasil, chegando à semifinal contra o Criciúma-SC, do técnico Felipão, na temporada de 1991. Na postagem azulina, o perfil da Copa do Brasil citou trechos do hino do Leão Azul em alusão à competição.

“Em cada azulino mora a esperança na Copa do Brasil. Numa só voz diremos que não tem igual. Rei da Amazônia é hora do Clube do Remo. Rendemos viva ao ideal”.