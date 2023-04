Vinícius Leite fala sobre não poder jogar contra Fluminense na Copa do Brasil: ‘Frustração'

Em um bom momento após marcar o gol da vitória do Paysandu, no último domingo (9), no clássico contra o Clube do Remo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, Vinícius Leite está vivendo um ótimo momento com o time e com a torcida. No entanto, uma chateação ainda resta ao jogador: o fato de não poder jogar contra o Fluminense na próxima quarta-feira (12), no Maracanã, pela terceira rodada da Copa do Brasil.

O atacante disputou a Copa do Brasil 2023 com o Vila Nova, seu time anterior, que foi eliminado após perder para o Náutico na segunda rodada, e não poderá jogar novamente a atual edição da competição com o Papão.

“Sem dúvidas é uma frustração, até porque jogar no Maracanã seria maravilhoso, é um dos maiores palcos do futebol mundial e é um jogo contra uma grande equipe [Fluminense]. Infelizmente não vou poder, mas eu tenho certeza que meus companheiros vão dar o melhor para conquistar um bom resultado”, disse o jogador.

Sobre o Fluminense, que acabou de ganhar o Campeonato Carioca, o jogador acredita que o Paysandu tem condições de conseguir um resultado positivo contra o rival. “A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense é uma das maiores equipes do Brasil na atualidade, mas cada jogo tem sua história, nosso time tem condições de chegar lá buscar um bom resultado, fácil não vai ser, mas vontade não vai faltar”, disse.



Apesar de não poder jogar na quarta-feira, no domingo (16) o jogador já volta ao campo com a camisa bicolor, pelas quartas de final do Campeonato Paraense contra a Tuna, no Estádio do Souza, a partir das 10h, e já deixou claro que está à vontade em qualquer posição em campo.

“Vou estar na torcida na quarta e preparado no sábado. Em qualquer formação que o professor [técnico Márcio Fernandes] optar eu vou estar feliz em ajudar, tanto de meio quanto de lateral, estou bem confortável em qualquer função”, declarou.

Sobre o clássico Re-Pa que marcou a reinauguração do Estádio do Mangueirão, Vinícius Leite definiu o gol da vitória do Paysandu, feito por ele, como um marco na carreira e fruto dos treinos com o time, apesar de ter ficado quatro dias sem treinar antes do jogo.

“Poder voltar, fazer um gol no clássico e na reinauguração do Mangueirão é uma sensação inexplicável, fico muito feliz mesmo. Sem dúvida é treinamento. No sábado, quando pude treinar um pouco de finalização, pude aprimorar um pouco mais e mostrei no jogo. E com certeza é uma das minhas características é a finalização de fora da área”, disse.

Sobre o ano do Paysandu e o desempenho do clube nos campeonatos, que vem melhorando nos últimos jogos, o atacante declarou acreditar que o time está ficando mais forte.

“Qualquer time quando tem muito desfalque acaba atrapalhando bastante, até pro professor [técnico Márcio Fernandes] poder escalar. Mas creio que chegaram boas peças para a recomposição do elenco, e nossa equipe vem mostrando que está ficando cada vez mais forte. Creio que vai ser um grande ano não só para mim, mas também para todo o elenco e para o clube”, declarou.