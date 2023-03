Com Vinícius Leite, Paysandu está escalado para clássico contra a Tuna no Parazão

O Paysandu encara a Tuna Luso no clássico deste sábado (18), às 17h, no Estádio da Curuzu, pelo Campeonato Paraense. O técnico Márcio Fernandes promoveu para a partida a estreia do meia-atacante Vinícius Leite, que está de volta ao clube bicolor.

Outra novidade é a titularidade do também estreante Edilson, na lateral-direita. O volante Bileu faz o retorno aos gramados, após se recuperar de lesão e está improvisado na zaga.

Confira o time titular do Papão para o duelo: