Contra a Tuna, Paysandu tenta acabar com jejum de três jogos sem vitória

Sem vencer há três jogos, sendo dois no Parazão 2023, o Paysandu volta a campo neste fim de semana. Neste sábado (18), às 17h, no Estádio da Curuzu, a equipe faz o clássico contra a Tuna Luso. Apesar de já estar classificado, o Papão busca elevar a moral, agora que está sob as críticas da torcida.

Como chega o Paysandu?

Após o empate em 3 a 3 contra o Independente, no último fim de semana, o Paysandu teve algumas mudanças. Apesar da permanência garantida do técnico Márcio Fernandes, a diretoria dispensou os laterais Igor Bosel e Juan Tavares.

Em uma avaliação da própria diretoria, como disse o vice-presidente do clube, Roger Aguilera, o elenco tem carência de reforços de maior qualidade. Com isso, o clube trouxe dois jogadores durante a semana: o velho conhecido meia-atacante Vinícius Leite e o lateral-direito Edilson.

Os novos bicolores já estão regularizados e podem estrear neste fim de semana, se Márcio Fernandes desejar, contra a Tuna. O Papão pôde aproveitar uma semana de folga para poder se preparar para o clássico contra a Lusa.

Como chega a Tuna Luso?

Em nono lugar, com cinco pontos, a Tuna Luso busca se distanciar da zona de rebaixamento do Parazão. A equipe tem a mesma pontuação do vice-lanterna - o Independente de Tucuruí - e, em caso de tropeço, pode terminar a rodada no Z2.

Em reformulação, a Águia Guerreira acertou a chegada do zagueiro ex-Remo Malon e do atacante Paulo Rangel, que foi artilheiro da equipe em 2022. Outra novidade é a chegada do técnico Pedro Paulo.

Acompanhe o clássico entre Paysandu e Tuna Luso, válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Tuna Luso

Campeonato Paraense – 7ª rodada

Data: sábado (18)

Horário: 17h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Ederson Brito de Albuquerque

Paysandu: Thiago Coelho; Vicente (Edilson), Henríquez Bocanegra, Genilson, Eric Vieira; João Vieira, Rithely, Ricardinho; Vinícius Leite, Bruno Alves e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.

Tuna Luso: Jader; David Filipe, Dedé, Felipe Almeida, Juninho; Felipe Recife, Wallacer, Lineker, Silvio; Welthon e Paulo Rangel.

Técnico: Pedro Paulo.