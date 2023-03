Pela segunda vez no Paysandu, Vinícius Leite declara amor ao Papão: 'É um clube que aprendi a amar'

O Paysandu continua o seu processo de reestruturação no elenco, após a crise que interrompeu a lua de mel com a torcida neste início de temporada. Desta vez, para dar uma aliviada na pressão externa, a diretoria agiu rápido e contratou um jogador reconhecido pelo talento e comprometimento com a própria camisa bicolor. Vinícius Leite, que esteve no elenco bicolor em 2019 e parte de 2020, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira e já trabalha com os novos companheiros, para a sequência do Parazão.

Vinícius e o lateral-direito Edílson já tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas não podem disputar a Copa Verde, devido ao prazo de inscrição de atletas já estar encerrado. Portanto, ambos podem defender o clube pela Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Para Vinícius, o reencontro será prazeroso. "Eu estou muito confiante e feliz pelo retorno. Tenho certeza que se eu estrear amanhã estarei no meu melhor. Estou muito ansioso pelo encontro com a torcida", admite o atacante.

Vinícius compôs uma das últimas duplas de ataque que caíram nas graças da Fiel Bicolor, ao lado do centroavante Nicolas. Em duas temporadas juntos, eles marcaram 40 gols pelo Papão e conquistaram um título paraense. Desde então, ambos seguiram caminhos distintos e o destino quis que Vinícius retornasse, depois de uma bem sucedida passagem pelo futebol catarinense, onde conquistou um acesso pelo Avaí.

"Volto mais experiente. Minha passagem no Avaí foi muito boa. Eu consegui um acesso para a Série A, consegui ser campeão, então volto mais experiente, mais cascudo, mais confiante e com muita sede de conquistar o que faltou na minha primeira passagem", descreve, antes de assegurar que possui grande identificação com o clube paraense. "Sempre comentei que é um clube que eu aprendi a amar. É um clube que eu tinha muita vontade de voltar e vi que agora era o momento. Eu conversei com o meu empresário, com a família, disse que era um desejo voltar e estou muito feliz".

Jogadores liberados do departamento médico

Além da apresentação de Vinícius, o trabalho com bola desta sexta-feira (17) tem outras novidades. Edílson, o lateral-direito contratado após a dispensa de Igor Bosel, também é peça à disposição, assim como o lateral-esquerdo Eltinho e o atacante Alex Matos, ambos recém-saídos do Departamento Médico. Os únicos que continuam em tratamento são o atacante Stéfano Pinho e o zagueiro Naylhor. O também lateral-direito Samuel Santos está na reta final de transição e logo deve ficar livre para jogo.