Bruno Alves prega atenção no clássico entre Paysandu e Tuna para evitar placar do último jogo

No próximo sábado (18), a Curuzu receberá o segundo clássico da temporada contra a Tuna Luso, que pode dar aos bicolores a chance de apagar a má impressão deixada no amistoso do dia 29 de janeiro, quando a Águia Guerreira derrotou o Lobo por 1 a 0, em um gol marcado no apagar das luzes. A memória ainda bem presente no meia Bruno Alves revela uma grande preocupação no elenco, que se recupera de uma maratona de jogos nas últimas semanas, pela Copa Verde e Parazão.

"Eu acho que a gente vinha de uma sequência de jogos muitos próximos, além de viagens. Ficamos desgastados e isso pesou um pouco nos resultados. Mas, estamos nos organizando para encontrar novamente o caminho das vitórias", diz Bruno. O ápice dessa maratona foi o revés para o Caeté, na quinta rodada, com um time parcialmente improvisado e uma atuação muito distante daquele time que começou o certame e manteve os 100% de aproveitamento até a rodada anterior à queda.

Em decorrência disso, a diretoria dispensou Igor Bosel e Juan Tavares. Por outro lado, chegaram Edilson e Vinícius Leite, reforços que o jogador aprovou. "É bom receber reforços, jogadores de qualidade que chegam para nos ajudar. Eu torço muito pelo sucesso deles e para que nos ajudem nessa caminhada. A gente sabe do apoio da nossa torcida e que jogando em casa somos um time muito mais forte. Ainda não perdemos aqui e estamos ansiosos para chegar neste jogo de sábado e ganhar", reforça.

Passada a maratona, o jogador diz que o grupo pôde descansar, repor a carga de treinos sem atropelos ou excessos, o que torna o time novamente preparado no quesito físico e emocional. "Está sendo muito bom. Essa sequência grande de jogos e viagens não deixava o time chegar 100% nas partidas. Essa semana foi de muito proveito para recuperar, ajustar coisas nas quais estamos pecando, para que no sábado a gente possa colocar tudo isso em prática".

Paralelo a isso, Alves comentou também a classificação do Águia, para a terceira fase da Copa do Brasil, um feito inédito para o clube marabaense, diante do Goiás, considerado uma das grandes forças do centro-oeste. "Eu o acompanho e não é surpresa, porque o futebol está se igualando cada vez mais. Se não entrar com gás, 100% concentrado no jogo, não consegue ganhar só com a camisa. Isso serve de exemplo pra gente, pois podemos enfrentar um clube grande. Então, se entrarmos bem concentrados podemos passar pela terceira fase", ressalta..

Por fim, o meia-atacante deixou o alerta para o jogo contra a Tuna Luso, lembrando que um clássico sempre é decidido nos detalhes. "Quando se fala de clássico, sabemos que é um jogo muito difícil. A gente sabe que eles virão fechados, dando a vida pra ganhar da gente, então vamos entrar concentrados para não sermos surpreendidos como aconteceu no último clássico, quando eles fizeram o gol no último detalhe", conclui. A partida terá início às 17 horas, com transmissão Lance a Lance em Oliberal.com.