Parazão: Tuna contrata técnico Pedro Paulo e fecha com zagueiro Marlon, campeão com o Remo

A Tuna vive um momento complicado no Campeonato Paraense e tenta, neste momento, escapar do rebaixamento. Pensando “chacoalhar” o elenco, a Tuna fechou a contratação de um novo técnico e de um zagueiro, velhos conhecidos do futebol paraense. Para o comando do time, a Lusa fechou com o técnico Pedro Paulo, ex-zagueiro de Remo e Paysandu e que treinou Carajás e Esmac, além de Marlon, jogador que defendeu Leão e Papão e que estava no futebol paulista. A informação foi confirmada pela presidente da Tuna, Graciete Maués.

Com apenas cinco pontos em 18 disputados, a Tuna está na nona colocação, mesma pontuação do Independente de Tucuruí, 11º colocado no Parazão, primeiro clube na zona de rebaixamento. A presidente da Lusa, Graciete Maués, informou que as mudanças na na Águia Guerreira são necessárias e que durante a semana mais jogadores podem pintar na Vila Olímpica.

“Contratamos o técnico Pedro Paulo, chega para assumir o lugar do interino Rodrigo Reis. Pedro Paulo foi jogador do Remo e do Paysandu e estava em Santa Catarina (SC). A outra contratação é o Marlon, que estava no Remo no ano passado, essas contratações vão chacoalhar o elenco, nosso vestiário precisa disso. Estamos negociando com mais um jogador, em breve podemos fechar”, disse.

Pedro Paulo é paraense e estava no futebol catarinense (Divulgação / Joinville)

Rodrigo Reis ficou na Lusa apenas uma partida como interino, na derrota da Águia para o São Francisco, por 2 a 1, no Souza, após saída de Josué Teixeira. O substituto Pedro Paulo é paraense e encerrou a carreira de jogador de futebol em 2017. Atualmente com 45 anos, teve experiência como auxiliar técnico no Moto Club-MA, River-PI e seu último trabalho foi desempenhando essa função no Nação-SC, clube de Joinville (SC), em Santa Catarina (SC). Como técnico, Pedro Paulo treinou o próprio Nação, além do Fluminense-SC, Carajás-PA e ESMAC-PA. João Paulo também foi técnico do time Sub-20 do Joinville-SC.

Marlon atuando pelo Remo no Parazão de 2021 (Silvio Garrido)

Já o zagueiro Marlon, de 37 anos, teve passagem pela Tuna em 2007, ano em que a Lusa ficou com o vice-campeonato do Parazão. O jogador paraense jogou pelo Vasco, Bahia, Vila Nova-GO, Criciúma-SC, Brasil de Pelotas-RS, Santo André-SP, Paysandu e Remo, onde conquistou acesso à Série B, um Parazão e uma Copa Verde. Após deixar o clube em setembro do ano passado, Marlon jogou a Segundinha pela ESMAC e estava no São Bento-SP, disputando o Paulistão.