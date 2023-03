De volta! Tuna Luso anuncia atacante Paulo Rangel, ex-Paysandu

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paraense, a Tuna Luso busca se reforçar para a reta final do estadual. Além do zagueiro ex-Remo Marlon e do técnico Pedro Paulo, a Lusa acertou o retorno do atacante Paulo Rangel, ex-Paysandu.

Curiosamente, a possível reestreia de Paulo Rangel pode ser contra o próprio Paysandu. A partida ocorre no próximo sábado (18), às 17h, no Estádio do Curuzu, e coloca frente a frente dois clubes importantes na carreira de PR9.

No Estádio do Souza, Paulo Rangel falou pela primeira vez sobre o retorno ao clube lusitano:

"Estou muito feliz por esta volta à Águia Guerreira. É um clube que me identifico, que tenho muita paixão. Estou muito grato por defender mais uma vez as cores deste clube. Sabemos que não vivemos um momento muito bom, mas o grupo é forte e passo a passo vamos sair dali de baixo para pensar depois da classificação", disse Paulo Rangel, após vestir mais uma vez a camisa da Tuna.

A partida entre Paysandu e Tuna tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.