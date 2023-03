Parazão: Tuna demite técnico interino Rodrigo Reis e profissional questiona: 'Não tive tempo'

Após a confirmação da chegada do técnico Pedro Paulo, para comandar a Tuna Luso nesse restante do Parazão, Rodrigo Reis, que era auxiliar técnico e que assumiu a Lusa interinamente diante do São Francisco, deixou a equipe cruzmaltina. Rodrigo Reis se despediu da Águia Guerreira em sua conta no Instagram e questiona diretoria da Lusa.

Rodrigo Reis foi anunciado na Tuna para assumir a equipe Sub-20, porém, ficou como auxiliar do antigo técnico Josué Teixeira e posteriormente como técnico de forma interina. O profissional agradeceu a Tuna pela oportunidade e disse que o futebol precisa de tempo e que as escolhas nem sem sempre são assertivas.

“Ontem fui comunicado pela presidência da chegada de um novo técnico, para comandar a equipe daqui para frente. Sei que para um trabalhado dar certo, necessita de continuidade, é um processo que requer tempo, como fiz quando estive em outra equipe e como técnico, conquistei o acesso à elite do Campeonato Paraense. O processo é gradual e não tive esse tempo com o time profissional da Tuna, mas entendo, pois o campeonato é tiro curto e nesse momento a Tuna precisa de resultados positivos. O futebol é isso, um verdadeiro caminhos de escolhas, umas são assertivas, outras nem tanto”, publicou em sua conta no Instagram.

Rodrigo Reis agradeceu a confiança da diretoria da Tuna e também do técnico Josué Teixeira, com quem trabalhou. O profissional também afirmou que acredita no elenco e que torce para que a equipe consiga os objetivos no Parazão.

“Tive grandes aprendizados na Águia do Souza. Agradeço a oportunidade e a confiança depositada em mim nesses meses que compus junto com o Professor Josué Texeira, a comissão técnica da Tuna e também por duas semanas como técnico do Time Profissional e da equipe SUB-20. Desejo sorte à Águia do Souza, que o objetivo principal seja alçando. A Tuna merece ser respeitada e estar entre os times da Elite do Campeonato Paraense. Ficarei torcendo!”, escreveu.

Rodrigo Reis é ex-jogador de futebol atuou pelo Remo. No ano passado assumiu o cargo de técnico do Cametá, equipe que conquistou o título da Segundinha e consequentemente o acesso à elite do futebol paraense.