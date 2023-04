Paysandu pede placa ao governador Helder para golaço de Vinícius Leite no novo Mangueirão; vídeo

O jogo da reabertura oficial do novo Mangueirão entre Remo x Paysandu, foi vencido pelo Papão, por 1 a 0, golaço do atacante Vinícius Leite. Nas redes sociais, o Paysandu postou o vídeo do gol e pediu uma placa ao governador do Estado Helder Barbalho, que é torcedor do Remo declarado.

“Alô, Helder Barbalho. Esse golaço merece, hein. Dá uma placa para ele, governador”

VEJA MAIS

Vinícius Leite retornou ao Paysandu após passagens pelo Avaí-SC, Grêmio Novorizontino-SP e Vila Nova-GO. O jogador quase não atuou no clássico Re-Pa, ficou sem treinar por quatro dias, com uma inflamação na garganta, que evoluiu para um abscesso. O jogador só soube que iria para o jogo às 12h do próprio domingo, dia do jogo.