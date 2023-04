Samuel Santos comemora boa fase do Paysandu e avalia jogos decisivos contra Fluminense e Tuna

Entre os jogadores que estão no Paysandu desde a pré-temporada, Samuel Santos teve atuações contundentes nos clássicos contra o Remo, por Copa Verde e Parazão. Se as laterais eram um problema do time no começo da temporada, agora estão entre as valências da equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes. Com contrato com o Papão até o final da temporada, Samuel Santos celebra o bom momento na Curuzu.

Até aqui são sete partidas disputadas, com mais de 500 minutos em campo em 2023. Mas o principal momento foram as atuações decisivas nos dois últimos clássicos contra o Remo.

“Sempre é bom vencer clássicos, por onde passo, gosto de triunfar ainda mais nesses jogos. O Re-Pa é um dos clássicos mais disputados do mundo e ter ganhado ele foi muito especial", afirma Samuel.

Durante os dois confrontos da Copa Verde, o atleta foi titular e ajudou na construção da classificação, por outro lado, no clássico válido pela última rodada da fase de grupos do estadual, o defensor entrou durante a partida, para segurar o resultado. A concorrência com Edilson promete elevar a disputa pela posição e o nível de atuação pelo setor.

E isso ocorre em um momento decisivo para o Paysandu na temporada. O clube encara nesta quarta-feira o Fluminense, pela Copa do Brasil, e ainda tem o início da fase mata-mata do Parazão, no domingo, em outro clássico, agora contra a Tuna.

“Será um período complicado, é claro que queremos chegar em todos os torneios, e creio que temos capacidade para isso. Vamos em busca dos objetivos. Contamos com todo o elenco, repleto de atletas bem capacitados e habilidosos, para conseguir superar o calendário apertado”, ressalta o defensor de 32 anos.