Clássico entre Tuna e Paysandu sofre mudanças no local e horário; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou a mudança de horário no clássico entre Tuna Luso e Paysandu, pela ida das quartas de final do Parazão 2023. A entidade alterou o horário e local do duelo, que ocorre no domingo (16). A partida será disputada às 18h, no Estádio Mangueirão.

A princípio, Tuna x Paysandu seria disputado às 10h, no Estádio do Souza, na mesma data. Porém, de acordo com a FPF, a Águia Guerreira solicitou a mudança, que foi atendida pela instituição que rege o futebol estadual.

Segundo colocado na tabela geral do Campeonato Paraense, o Paysandu encara a Tuna Luso, que terminou em sétimo na primeira fase, no mata-mata.

Retrospecto

As equipes voltam a se enfrentar em um momento decisivo, após decidirem o Parazão de 2021. Na ocasião, o Paysandu levou a melhor. Após perder por 4 a 2, no jogo de ida, no Souza, o Papão reverteu. Na Curuzu, o Bicola goleou a Lusa por 4 a 1, de virada, com três gols de Gabriel Barbosa. Com isso, a equipe bicolor conquistou a taça.

Lance a Lance

Acompanhe a cobertura completa da partida entre Tuna Luso e Paysandu pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.