Paulo Rangel marca, Tuna vence Cametá no Parque do Bacurau e pega Paysandu no mata-mata do Parazão

A Tuna Luso conseguiu uma grande vitória na oitava rodada da primeira fase do Parazão, ao vencer o Cametá em pleno Parque do Bacurau, por 2 a 1. Com direito a virada heroica e gol do atacante Paulo Rangel. O resultado livrou os lusos da degola e garantiu uma vaga na próxima fase. Mesmo com a derrota, o Mapará Remoso também segue na disputa.

Com direito a festa da torcida, os dois times fizeram uma partida bem movimentada. O primeiro a chegar na defesa adversária foi o Cametá, que viu a defesa da Tuna se fechar, na tentativa de impedir o pior. No entanto, aos 24 do primeiro tempo, Bruce cobrou falta da entrada da grande área, sem chance de defesa para o arqueiro luso, abrindo o placar em 1 a 0.

O empate foi conquistado com muito suor, já na metade do segundo tempo. Depois de um lançamento na pequena área do Mapará, Paulo Rangel cabeceou na medida para Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O jogo então ficou nervoso, com muitas faltas, a mais perigosa inclusive resultou em uma penalidade máxima. Michel foi fazer o corte da bola e a chuteira pegou no rosto do jogador adversário, que foi ao chão e o árbitro, em cima do lance, decretou a infração. Paulo Rangel cobrou e marcou o segundo, decretando a vitória por 2 a 1 na casa do adversário.

Próximos compromissos de Tuna e Cametá

Com o resultado, o Cametá encara agora o São Francisco na fase seguinte, enquanto a Tuna Luso enfrenta o Paysandu. As datas serão divulgadas em breve pela Federação Paraense de Futebol (FPF).