Cinco jogos da oitava rodada definiram classificados à próxima fase do Parazão; veja os confrontos

Cinco jogos marcaram a oitava rodada do Campeonato Paraense. Sem Remo e Paysandu em campo, os outros 10 clubes participantes fizeram a rodada decisiva neste domingo (26), onde foram conhecidas as equipes classificadas e rebaixadas. Este ano, Independente de Tucuruí e Itupiranga desceram para a segunda divisão do estadual.3

VEJA MAIS

O Clube do Remo foi o líder na classificação geral, com 21 pontos. Na próxima fase os azulinos enfrentam o Caeté, oitavo colocado. Na sequência aparecem Paysandu, com 16, Águia de Marabá, com 15, e Cametá, com 14 pontos. Eles enfrentam respectivamente o quinto, sexto e sétimo lugar, representados por Tuna Luso, Castanhal e São Francisco, respectivamente.

Portanto, os jogos da próxima fase ficam assim:

Clube do Remo (1º) x Caeté (8º)

Paysandu (2º) x Tuna Luso (7º)

Águia de Marabá (3º) x Castanhal (6º)

Cametá (4º) x São Francisco (5º)

Além de Independente e Itupiranga, que foram rebaixados, a última rodada teve ainda confrontos que salvaram o Tapajós e Bragantino. Os dois times jogaram na Curuzu, com vitória do Tapajós, ambos terminando na nona e décima posição, respectivamente. Embora não estejam classificados, também não foram rebaixados de divisão.

A oitava rodada ainda tem uma partida pendente, entre Remo e Paysandu. O jogo será realizado no próximo dia 9 de abril, data da reabertura oficial do Mangueirão. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda vai divulgar as datas dos próximos jogos do Parazão.