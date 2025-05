Sporting Cristal x Bolívar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pela Libertadores

Sporting Cristal x Bolívar disputam hoje, quarta-feira (07/05), a 4° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo será realizado às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sporting Cristal x Bolívar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Libertadores, o Bolívar perdeu de 4 a 2 para o Cerro Porteño, goleou o Sporting Cristal por 3 a 0 e perdeu para o Palmeiras por 3 a 2.

Além de sua derrota de 3 a 0 para o Bolívar, o Sporting Cristal passou por uma derrota de 3 a 2 para o Palmeiras e um empate de 2 a 2 com o Cerro Porteño.

VEJA MAIS

Sporting Cristal x Bolívar: prováveis escalações

Sporting Cristal: Federico Lanzillota, Jairo Quinteros, Rubén Ramírez, Ervin Vaca, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Robson Tomé, Carlos Melgar, Escleizon Freita, Jhon Velásquez, Dorny Romero. Técnico: Flavio Robatto.

Bolívar: Alejandro Duarte, Jhilmar Lora, Flavio Alcedo, Alejandro Posito, Leonardo Diaz, Christofer Gonzáles, Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Axel Cabellos, Misael Sosa, Jostin Alarcon. Técnico: Guillermo Farré.

FICHA TÉCNICA

Sporting Cristal x Bolívar

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 07 de maio de 2025, 23h