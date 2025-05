Once Caldas x Unión Española: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pela Sudamericana

Once Caldas x Unión Española disputam hoje, quarta-feira (07/05), a 4° rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre às 23h (horário de Brasília), no Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Once Caldas x Unión Española ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa Sulamericana, Once Caldas perdeu para o Fluminense por 1 a 0, venceu a Unión Española por 2 a 0 e goleou GV San José por 3 a 2.

Além de sua derrota de 2 a 0 para o Once Caldas, a Unión Española passou por dois empates de 1 a 1 com o Gualberto Villarroel San José e com o Fluminense.

Once Caldas x Unión Española: prováveis escalações

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jersson Malagón, Juan Patiño; Mateo García, Iván Rojas, Jefry Zapata, Alejandro García, Michael Barrios e Dayro Moreno. Técnico: Hernán Dario ‘Arriero’ Herrera.

Unión Española: Franco Torgnascioli; Brayan Véjar, Valentín Vidal, Nicolás Díaz Huincales, Felipe Espinoza; Bruno Ignacio Jáuregui, Matías Marín; Ariel Uribe, Cris Montes, Pablo Aránguiz e Matías Suárez. Técnico: José Luis Sierra.

FICHA TÉCNICA

Once Caldas x Unión Española

Copa Sudamericana

Local: Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia

Data/Horário: 07 de maio de 2025, 23h