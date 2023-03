Tapajós bate o Bragantino na Curuzu e ambos garantem permanência na elite do Parazão; veja

Tapajós e Bragantino fizeram um dos confrontos da oitava rodada do Campeonato Paraense. As duas equipes se enfrentaram na manhã deste domingo (26), no estádio da Curuzu, em Belém. Em partida movimentada, o Tapajós levou a melhor e saiu com a vitória pelo placar de 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado ainda aos cinco minutos da etapa inicial. Douglas Limas viu Ednaldo se atrapalhar na saída de bola, fez o desarme no adversário e deu um belo chute de fora da área, por cima do goleiro Thalles, que estava adiantado.

O Bragantino ainda teve duas oportunidades nos acréscimos, mas o goleiro Conrado esteve bem posicionado e evitou o empate. Com o resultado, o Tapajós terminou o Parazão deste ano na nona posição, com sete pontos, uma colocação acima do Bragantino, com os mesmos sete pontos.