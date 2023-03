Rebaixado e lanterna do Parazão, Independente empata com Águia no Zinho Oliveira; veja

O estádio Zinho Oliveira, em Marabá, recebeu o confronto derradeiro da oitava rodada do Parazão 2023, entre Águia e Independente. Em lados opostos na tábua classificatória, os times não conseguiram balançar as redes e terminaram empatados em 0 a 0. Melhor para o Azulão, que se classificou em terceiro, enquanto o Galo Elétrico foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paraense.

Na próxima fase, o Águia enfrenta o Castanhal, por ter se classificado na terceira posição, com 15 pontos. Já o Independente terminou na 12ª posição, com apenas seis pontos em oito rodadas.