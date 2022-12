Paysandu anuncia que adquiriu os direitos do volante João Vieira, herói do título da Copa Verde

O Paysandu anunciou a compra de 70% dos direitos federativos do volante João Vieira, herói no título bicolor da Copa Verde deste ano. O jogador pertencia ao Serra Macaense-RJ, que emprestou o jogador ao Papão, e assinou até 2024 com o Papão - como a equipe de O Liberal já havia antecipado.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Discreto, mas importante

O volante chegou à Curuzu no mês de abril deste ano, para a disputa da Série C do Brasileirão. Ao longo do torneio, João Vieira se assumiu como titular no meio-campo bicolor e chegou até mesmo a fazer algumas partidas na lateral-direita, quando Leandro Silva e Igor Carvalho estavam indisponíveis.

A queda no quadrangular de acesso - a quarta seguida do Paysandu - foi um balde de água fria para o Papão. Com isso, alguns jogadores, como o próprio João, entraram na Copa Verde com uma última oportunidade de se garantir no clube para 2023, além de conquistar algo na temporada.

Em definitivo

Foi então que João Vieira se mostrou importante, especialmente nas jogadas de bolas paradas. No jogo de ida da decisão, contra o Vila Nova-GO, João quase fez um bonito gol, mas o goleiro adversário salvou. No entanto, na partida de volta, João Vieira cobrou sem chances e levou a partida para a disputa de pênaltis, onde o Paysandu sagrou-se campeão.

Pelo Paysandu, João Vieira disputou 26 jogos e marcou dois gols. Mesmo com os números não muito atrativos, o jogador conseguiu convencer a torcida e a diretoria. Com isso, o Papão decidiu pela comprar dos direitos econômicos e federativos do atleta.