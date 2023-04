Thiago Coelho sobre jogo com a Tuna, após Paysandu ser goleado: ‘É mais um clássico para vencer’

O Paysandu foca novamente no Campeonato Paraense. Após ter sido superado pelo Fluminense, no meio de semana, pela Copa do Brasil, a equipe se prepara para o clássico contra a Tuna Luso. No domingo (16), às 18h, no Estádio do Mangueirão, o Papão inicia a luta por uma vaga nas semifinais do estadual.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Antes da partida, o goleiro bicolor, Thiago Coelho comentou sobre como a equipe chega, após ser goleado contra o Tricolor Carioca. O goleiro fez questão de destacar que são duas realidades diferentes e que o Papão tem outro foco:

"A derrota na Copa do Brasil não é algo que nos abala. É uma realidade diferente. A nossa realidade é campeonato estadual, disputar a final da Copa Verde, acesso à Série B. Nosso foco é a Tuna, chegar na semifinal do estadual e conquistar o título. É mais um clássico para vencer", afirmou.

VEJA MAIS

Neste fim de semana, Tuna Luso e Paysandu fazem o primeiro jogo das quartas de finais entre as equipe. Na próxima quarta-feira (19), às 20h, no Estádio da Curuzu, os times fazem o jogo da volta.

Quem fizer mais pontos, no final dos jogos, disputa as semifinais contra Águia de Marabá ou Castanhal. Em caso de empate na pontuação e no saldo de gols, o confronto será decidido nas cobranças de pênaltis.

Acompanhe a cobertura completa do clássico pelo OLiberal e portal OLiberal.com.