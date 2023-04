Apesar do empate, Márcio Fernandes elogia o Paysandu e volta a falar em tempo apertado

Apesar do placar agregado apontar uma goleada de 5 a 2, a classificação bicolor sobre a Tuna Luso não foi bem de muita alegria para o técnico Márcio Fernandes. O empate em 1 a 1 deixou o comandante em alerta para um melhor aproveitamento na reta final do Parazão, que começa a ser decidida neste final de semana. Paysandu e Águia jogam no sábado, em Marabá. Em relação à Tuna, o técnico ressaltou a qualidade do time no primeiro tempo, até o primeiro gol que deixou os bicolores em desvantagem.

"A equipe fez um primeiro tempo muito bom, até o lance do pênalti. Depois tivemos novo equilíbrio, com chances para vencer a partida, mas temos que ponderar. Não estávamos classificados, mas com uma vantagem muito boa. E eu acredito nesse grupo, nas condições de vencer. A troca foi pouca. A gente sabia o que estava fazendo, claro que aconteceu um lance inesperado e até ali eles não tinham ameaçado, mas tivemos força para fazer o gol e estamos classificados", diz.

Sobre o adversário, o principal desafio, aparentemente, será o tempo de viagem e as condições que o elenco terá para enfrentar uma longa viagem. "Agora vamos para Marabá, uma viagem difícil, longa, tempo curto entre uma partida e outra. Poderíamos ter perdido jogadores. Colocamos um time titular para fazer o placar no primeiro jogo e fizemos. Depois mesclamos, mas com um time competitivo com chances de vitória".

Fernandes testou alguns jogadores e os avaliou positivamente, caso de Kelvi e Luis Phelipe. "É sempre importante ter todos os jogadores. Não sei se terei. Às vezes a gente não quer mudar a equipe, mas tem que mudar por circunstâncias de contusão, fratura. Thiago sentiu um incômodo, Bruno Alves não foi porque teve um incômodo na coxa. Algumas substituições são por necessidade. Com isso, olhamos o Luis Phelipe, de grande qualidade. As vezes é bom para ver outros jogadores. O Kelvi também fez uma boa partida", destaca.

A partir de agora, o treinador volta aos treinos para a sequência final do Parazão, contra um adversário que vem embalado por duas vitórias contra o Castanhal e a campanha positiva na Copa do Brasil. "O Águia é um time com jogadores muito interessantes, uma equipe que conseguiu a classificação contra o Goiás. Eles tem o nosso respeito, porque vai ser um jogo difícil. Vamos descansar bem para enfrentá-los com boa condição física e técnica. Hoje o águia é o jogo mais importante e temos que fazer tudo para alcançar os objetivos", encerra.