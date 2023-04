Classificação do Paysandu às semifinais garante Águia de Marabá e Cametá na Série D de 2024

Águia de Marabá e Cametá são as duas equipes paraenses classificadas à Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Com vaga garantida nas semifinais do Parazão deste ano, os dois clubes do interior do Pará se firmaram como as equipes "sem divisão" mais bem colocadas no estadual.

A vaga no Brasileirão foi selada depois da classificação do Paysandu às semifinais do Campeonato Paraense. Na noite desta quarta-feira (19), o Bicola empatou com a Tuna em 1 a 1, na Curuzu, e avançou no torneio. No jogo de ida das quartas de final, o Lobo havia vencido a Águia do Souza por 4 a 1.

Além do Paysandu, estão nas semifinais do Parazão Remo, Águia de Marabá e Cametá. Como a dupla Re-Pa está na Série C do Brasileirão, as equipes do interior garantiram as duas vagas do estado destinadas à Série D.

Cametá garante vaga na Série D de 2024 (Divulgação / Cametá SC)

O Águia, inclusive, irá para a Quarta Divisão por, pelo menos, dois anos seguidos. Também como semifinalista do ano passado, o Azulão Marabaense vai disputar a Série D deste ano, ao lado da Tuna. Já o Cametá, atual campeão da Segundinha, conseguiu uma ascensão meteórica e vai voltar ao Brasileirão depois de 14 anos.

Parazão

Ambas as equipes voltam a disputar partidas pelo Parazão neste final de semana. Na sexta-feira (21), às 16h30, o Cametá recebe o Remo no Parque do Bacurau pelo jogo de ida das semifinais. Já o Águia encara o Paysandu, no sábado, em partida sem data, horário e local definidos pela FPF.