Paysandu adota medida para evitar desgaste para duelo contra o Águia; entenda

Os jogadores do Paysandu viajarão de avião para Marabá, onde ocorre o jogo de ida das semifinais do Campeonato Paraense no sábado (22), às 17h, no Estádio de Oliveira, contra o Águia. A informação foi dada pelo colunista de O Liberal Carlos Ferreira e confirmada pelo clube bicolor.

Enquanto isso, o restante da delegação já está no município do sudeste paraense desde a última quinta-feira (20). Segundo o próprio Bicola, a medida visa diminuir o desgaste dos atletas, que entrarão em campo na terça-feira (25), às 20h, contra o Fluminense pelo jogo da volta da Copa do Brasil.

Próximos desafios

Depois de encarar o Tricolor Carioca, o Paysandu permanece em Belém. O foco volta a ser as semifinais do Parazão, para o duelo de sábado (29), às 19h, contra o próprio Águia, na Curuzu. Quem se classificar, encara Remo ou Cametá na final do estadual.

Já pela Copa do Brasil, após perder a partida de ida contra o Fluminense, o Paysandu precisa, no mínimo, devolver a diferença de gols em Belém para levar a decisão da vaga para os pênaltis após perder por 3 a 0 no jogo de ida para o Fluminense.

Ambos os duelos terão transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM fará a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.