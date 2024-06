Após gol contra o América, meia do Paysandu quer garantir espaço entre os titulares da Série B

O meia central Val Soares marcou o seu primeiro gol na temporada com a camisa do Paysandu. O jogador foi peça chave no esquema de Hélio dos Anjos no duelo contra o América-MG, desbancando o então último invicto da Série B. Ao entrar em campo substituindo Wesley Fraga, Val teve participação direta nas melhores jogadas do time, que desembocaram no seu primeiro gol após um belo chute de fora da área.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Passada a euforia do gol marcado, o atacante reconhece que esse foi um dos momentos mais felizes desde a sua chegada no clube. "Fiquei muito feliz em fazer o meu primeiro gol com a camisa do Paysandu diante da minha família. Quero dizer que estou muito realizado com essa oportunidade que tive vestindo essa camisa tão pesada e espero corresponder outras vezes em campo", declara, sem esconder o quanto o apoio da torcida foi importante.

VEJA MAIS



"O torcedor sempre é importante, e ele sempre está no estádio. Eles mostraram isso na terça-feira lotando a Curuzu. Era isso que faltava. Foi uma vitória muito importante contra um adversário difícil. Espero que a partir de agora a gente consiga engrenar na competição", acredita. Val entende que um gol em jogos importantes podem ascender o atleta à condição de titular. Por conta disso, ele espera fazer presença nas partidas posteriores, incluindo o Sport, que recebe o Papão em casa, lutando para ficar entre os líderes da competição.

"Fico feliz pelo reconhecimento do trabalho, assim como dos companheiros. Apesar disso, espero continuar com o pé no chão para conquistar mais coisas. Eles (Sport) são um adversário complicado. Não é fácil jogar contra eles, ainda mais que é um time que luta para subir. No entanto, vamos concentrar-nos para buscar a vitória", completa.