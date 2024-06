Com Real Madrid confirmado, veja os times que estão classificados para o Mundial de Clubes de 2025

O Real Madrid vai disputar o Mundial de Clubes de 2025? A resposta é sim. Nesta semana, a polêmica causada por uma declaração do técnico da equipe, Carlo Ancelotti, gerou uma enorme repercussão sobre a participação - ou não - do clube espanhol na competição organizada pela Fifa.

Ancelotti disse ao jornal italiano 'Il Giornale' que o Real Madrid não disputaria o Mundial por conta do valor financeiro supostamente proposto pela FIFA ao clube espanhol para fazer parte do torneio.

- O Real Madrid não irá ao Mundial de Clubes. A Fifa pode esquecer isso. Jogadores de futebol e clubes não participarão desse torneio. Um único jogo do Madrid vale 20 milhões, e a FIFA quer nos dar esse valor para todo o torneio. Negativo. Assim como nós, vários clubes vão rejeitar o convite - afirmou.

No entanto, o Real Madrid desmentiu seu próprio treinador, por meio de uma nota oficial publicada em seu site, horas depois da publicação da entrevista. O clube espanhol afirmou que, sim, estará presente na disputa do Mundial.

- O Real Madrid informa que em nenhum momento foi questionada a sua participação no novo Mundial de Clubes que a FIFA organizará na próxima temporada 2024/2025. Portanto, nosso clube irá disputar, conforme planejado, esta competição oficial que enfrentamos com orgulho e com o maior entusiasmo para fazer nossos milhões de torcedores ao redor do mundo sonharem novamente com um novo título - disse a nota.

Com o Real Madrid, são 29 clubes classificados para o Mundial de Clubes de 2025 até o momento. Restam apenas três vagas, duas na América do Sul e a do país-sede (Estados Unidos). A competição terá um formato semelhante ao da Copa do Mundo de seleções, com oito grupos de 4 times, com as duas equipes com mais pontos se classificando para o mata-mata, decidido em jogo único até a grande final. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Times classificados para o Mundial de Clubes de 2025

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil): campeões da Libertadores 2023

Chelsea (Inglaterra): campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha): campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra): campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha): via ranking da Uefa

Borussia Dortmund (Alemanha): via ranking da Uefa

Paris Saint-Germain (França): via ranking da Uefa

Inter de Milão (Itália): via ranking da Uefa

Juventus (Itália): via ranking da Uefa

Porto (Portugal): via ranking da Uefa

Benfica (Portugal): via ranking da Uefa

Atlético de Madrid (Espanha): via ranking da Uefa

Red Bull Salzburg (Áustria): via ranking da Uefa

Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Champions League da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022

León (México): campeão da Concachampions de 2023

Auckland City (Nova Zelândia): campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado

Mamelodi Sundowns (África do Sul): via ranking da África

Espérance (Tunísia): via ranking da África

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul): via ranking da Ásia

River Plate (Argentina): via ranking da Conmebol

Al Ain (Emirados Árabes): campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

Pachuca (México): campeão da Concachampions 2024