Real Madrid desmente Ancelotti e confirma presença no Mundial de Clubes da Fifa em 2025

Após o técnico merengue, Carlos Ancelotti, se pronunciar através de uma entrevista e dizer que o Real Madrid não disputaria o “Supermundial” de Clubes da Fifa de 2025, o clube emitiu um comunicado oficial para negar a fala do treinador.

VEJA MAIS

Em nota, o clube espanhol disse que nunca questionou a possibilidade de participar do novo torneio organizado pela Fifa e confirmou sua presença nos Estados Unidos em 2025 para disputar a competição.

“O Real Madrid comunica que em nenhum momento questionou sua participação no novo Mundial de Clubes que a Fifa organizará na temporada 2024/25.”, disse o clube em nota.

A notícia, divulgada pelo jornal italiano Il Giornale na manhã desta segunda-feira (10), havia relatado que Ancelotti teria afirmado que o Real Madrid não planeja participar do Mundial, assim como outros clubes.

Após a divulgação da entrevista, Carlos Ancelotti usou suas redes sociais para desmentir a informação e dizer que o jornal teria interpretado de forma equivocada suas colocações a respeito do mundial.

"Em minha entrevista com Il Giornale, minhas palavras acerca do Mundial de Clubes da Fifa não foram interpretadas da maneira que eu pretendia. Nada fica mais longe do meu interesse que rechaçar a possibilidade de disputar um torneio que considero que pode ser uma grande oportunidade para seguir lutando pelos grandes títulos com o Real Madrid", disse o treinador do Real Madrid.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)