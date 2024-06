Torcedores do Valencia são condenados a oito meses de prisão por ataques racistas contra Vini Jr.

A Justiça espanhola condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão por ataques racistas contra o jogador brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior. Os atos ocorreram em maio de 2023, no estádio Mestalla. Além disso, os homens não poderão entrar em nenhuma arena de futebol por dois anos.

A Justiça também determinou o pagamento de multas para os três torcedores. Após a decisão, o presidente da La Liga, Javier Tebas, comemorou a condenação dos homens. Esta é a primeira punição judicial envolvendo o assunto do futebol espanhol.

"Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Junior e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a La Liga irá detectá-los, denunciá-los e haverá consequências criminais", declarou Tebas.

No caso, a torcida do Valencia proferiu cânticos racistas contra o brasileiro no jogo entre o Real Madrid e o time. Em determinado momento, a partida chegou a ser interrompida.

Além disso, os torcedores produziram cartazes com o rosto de Vini Jr., o comparando com o personagem Pinóquio, em uma tentativa de chamar o jogador de mentiroso. Isso porque, meses antes, os torcedores do clube haviam proferido cânticos racistas, chamando o atacante de "mono" (macaco).

Na ocasião, a La Liga denunciou o episódio e, com a ajuda de câmeras de seguranças, a Justiça identificou o trio condenado.