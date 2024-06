Brasil empata com os EUA no último amistoso antes da Copa América 2024

O Brasil empatou com os Estados Unidos por 1 a 1 nesta quarta-feira (12) no último amistoso antes do início da Copa América. Rodrygo e Pulisic marcaram os gols da partida ainda no primeiro tempo.

O jogo

O duelo, disputado em solo americano, começou de forma eletrizante. Ambas as seleções buscaram o ataque desde o apito inicial, aproveitando as oportunidades criadas. Aos 16 minutos, o Brasil abriu o placar com Rodrygo. O camisa 10 recebeu um passe preciso de Raphinha e, com um chute cruzado, colocou a bola no fundo da rede.

Os Estados Unidos, empurrados pela torcida, não demoraram a reagir. Aos 25 minutos, o capitão Pulisic sofreu uma falta perigosa perto da área brasileira. Na cobrança, o próprio Pulisic bateu com precisão, superando o goleiro Alisson e empatando a partida.

No segundo tempo, os Estados Unidos igualaram o volume de jogo e passaram a agredir mais a Seleção. Em pelo menos duas oportunidades, Alisson precisou fazer boas intervenções para manter a igualdade no marcador. Na metade final da etapa derradeira, Dorival Júnior mexeu na equipe e o Brasil foi mais ao ataque. No entanto, as ofensivas brasileiras foram mal concretizadas ou pararam nas mãos do goleiro Turner.

Copa América

Com o término dos amistosos, o Brasil agora volta suas atenções para a estreia na Copa América, que será contra a Costa Rica no dia 24 de junho. Os Estados Unidos, por sua vez, enfrentarão a Bolívia no dia 23 de junho.