Em jogo disputado, Brasil passa pelo México com gol de Endrick nos acréscimos

No terceiro amistoso de 2024, a seleção brasileira sofreu para vencer o México, em partida disputada na noite deste sábado (08), no estádio Kyle Field, em College Station, Texas. Andreas Pereira, Martinelli e Endrick assinaram os gols do Brasil. Os do México foram marcados por Quiñones e Guillermo Martínez, já nos acréscimos da partida, decretando a vitória canarinho por 3 a 2. Antes da estreia na Copa América, dia 24 de junho, o Brasil ainda enfrenta os Estados Unidos, no dia 12, no Camping World Stadium, na Flórida.

O time alternativo do Brasil começou a partida contra o México em marcha lenta. Apesar da pouca força inicial, não foi difícil mostrar superioridade técnica, que logo resultou em algumas boas chances criadas, sobretudo com Andreas Pereira, que logo foi exibindo um futebol convincente. Com menos de um minuto, o meia quase abre o placar depois de achar passe por trás da defesa. Por pouco o jogador perdeu o tempo e acabou desperdiçando.

Pouco tempo depois, aos quatro minutos, o meia voltou a dar trabalho, mas dessa vez acertou o pé. Andreas Pereira recebeu de Savinho na entrada da área, limpou um marcador, deixou outro no chão e bateu no canto do goleiro, abrindo o placar em favor do Brasil. Foi o primeiro gol dele com a amarelinha. Após o primeiro, a seleção de Dorival Júnior diminuiu o ritmo, mas manteve o controle da bola na maior parte da primeira etapa.

O melhor momento do México no primeiro foi ocorreu aos 20. Arteaga recebeu na entrada da área e soltou uma bomba de longe para a defesa do goleiro brasileiro. A baixa intensidade resultou em uma parada técnica por volta dos 30 minutos, devido ao forte calor que fez no College Station, no Texas. Antes do fim da primeira etapa, o México chegou novamente. Martinelli errou passe para a defesa, Giménez aproveitou a bobeira brasileira e finalizou com desvio por cima do gol de Alisson.

2º Tempo

Na volta do intervalo, as duas seleções voltaram sem mudanças e não demorou muito para o Brasil achar o segundo gol. Aos oito minutos, Militão fez lançamento longo para Yan Couto, que ajeitou para trás dentro da área, até a chegada de Martinelli, sozinho, para ampliar o placar nos Estados Unidos. Foi o segundo gol do atacante em 10 jogos pela seleção brasileira.

O jogo ainda teve uma segunda paralisação por conta de alguns cânticos homofóbicos que foram entoados por parte da torcida mexicana. Ao final, Dorival Júnior fez três mudanças, colocando em campo, Endrick, Lucas Paquetá e Pepê, nos respectivos lugares de Evanilson, Andreas Pereira e Gabriel Martinelli, sem alterar o esquema tático da equipe. Já o técnico Jaime Lozano fez uma alteração para reforçar o ataque. Assim, entrou Alexis Vega no lugar do volante Luis Chávez.

Pouco depois de entrar em campo, Endrick criou a primeira oportunidade. Aos 17, o atacante recebeu bola, driblou a marcação e finalizou mascado com perigo dentro da área, mas a essa altura era o adversário que pressionava. Aos 27, o atacante Quiñones diminuiu. Vega recebeu na lateral da área, cruzou na segunda trave e encontrou Quiñones livre para descontar.

O gol forçou Dorival a mexer na defesa. Bruno Guimarães entrou no lugar de Douglas Luiz, enquanto Vini Jr. substituiu Savinho. Ao lado de Endrick, a dupla mostrou bom entrosamento. Aos 30, Endrick presenteou o companheiro entre os zagueiros e Vini finalizou cruzado para a defesa do goleiro Julio González. Em outro momento da dupla, Vini Jr. encontrou espaço no meio de campo, passou para Endrick finalizar, mas o avançado acabou travado na entrada da área.

O segundo tempo ainda teve uma parada técnica para hidratação e uma segunda por invasão de campo. Na reta final, o Brasil continuou tentando. Endrick forçou bastante, mas a defesa do México conseguiu neutralizar a dupla brasileira e acabou empatando aos 47, com Guillermo Martínez. Quando a partida se encaminhava para um amargo empate, Endrick continuou forçando e colocou novamente o Brasil na frente, ao marcar um belo gol aos 50, completando de cabeça o cruzamento de Vinícius Júnior, decretando a segunda vitória em três amistosos na temporada.