Seleção Brasileira: Endrick não deve ser titular no último amistoso antes da Copa América

A Seleção Brasileira encara os Estados Unidos nesta quarta-feira (12), no último jogo amistoso antes da Copa América, às 20h, no estádio de Camping World, em Orlando. No treino de segunda-feira (10), o técnico Dorival Júnior esboçou o time que deve começar jogando na partida e o atacante Endrick deve iniciar no banco.

Havia uma expectativa de que o jovem atacante fizesse a primeira partida como titular na Seleção, no entanto, ao que parece, o jogador vai esperar mais um pouco. De acordo com o GE nacional, Dorival Jr. vai aproveitar o duelo contra os EUA para fazer mais testes, assim como foi a disputa contra o México.

No ataque, o Brasil deve ter grandes nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha. Bento, seguido por Marquinhos, Beraldo e Wendell, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, devem completar a equipe titular.

Pela idade, Dorival tem uma postura mais cuidadosa com Endrick na Seleção. O atacante do Real Madrid foi o autor do gol da vitória por 3 a 2 sobre o México no último sábado (8).

Desde que assumiu o Brasil, Dorival fez três jogos. Venceu dois, contra a Inglaterra e o México, e empatou um, com a Espanha. A Seleção estreia na Copa América contra a Costa Rica, no dia 24 de junho. A disputa do torneio será nos EUA.