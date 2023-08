Santa Rosa e Capitão Poço empatam em 1 a 1 na estreia do Paraense B1

Os times Santa Rosa e Capitão Poço estrearam na tarde de hoje (19) na segunda rodada do Campeonato Paraense B1, com um empate em 1x1, no estádio do Souza, em Belém. Cada time conquistou um ponto.

O jogo teve chuva de cartões, ao todo foram três vermelhos e oito amarelos, assinalados pelo árbitro Wanbelton Lisboa Valente. Pingo do Santa Rosa foi expulso na metade do primeiro tempo, o que deixou o tricolor boa parte da partida com dez jogadores.

O Capitão Poço abriu o placar aproveitando uma falta para cruzar na área. O cabeceio de Arian Taperaçu no primeiro pau da trave, que se adiantou dos zagueiros do Santa Rosa, foi indefensável para o goleiro Felipe.

O gol de empate do Santa Rosa foi de Pedrinho, aos 22 minutos do segundo tempo, após escanteio cobrado por Adauto. “A palavra do jogo para mim é superação, não é fácil jogar com um a menos, ainda mais com dois. Mas o nosso time está de parabéns, soube suportar até o fim a pressão dos caras. Graças a Deus fui abençoado e conseguir empatar o jogo”, disse Pedrinho, autor do gol de empate.

Aos 45 minutos do segundo tempo, o árbitro expulsou mais dois jogadores, incluindo o João Luís do Santa Rosa, que ficou com nove jogadores em campo. “O importante é pontuar, mas essa semana vamos trabalhar firme e escutar o que o professor Netão tem para falar, e ir em busca de uma vitória”, disse o atacante.

O Santa Rosa joga novamente na próxima quarta-feira, 23, às 9h30, contra o Paraense. Já o Capitão Poço enfrentará o Tiradentes, também na quarta-feira, 23, às 15h30, no Estádio Rufinão, em casa.