Motociclista morre ao se envolver em acidente em Canaã dos Carajás

Um motociclista identificado como Noberto Leite Trindade morreu na madrugada desta segunda-feira (20), por volta das 2h, durante um acidente de trânsito na avenida América, em Canaã dos Carajás, região sudeste do Pará.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, Noberto pilotava sua motocicleta quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu violentament​e contra a estrutura da rotatória localizada na avenida. Com a força da batida, o homem morreu na hora.

A Polícia Civil foi acionada e chegou ao local para realizar os procedimentos iniciais de investigação e isolamento da área. A Polícia Científica também foi chamada para realizar a perícia no local do acidente.

Após as análises preliminares, o corpo de Noberto Leite Trindade foi removido e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves (Imol) para a realização de exames mais detalhados.

As autoridades policiais ainda investigam as causas que levaram Noberto a perder o controle da motocicleta.