Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-316, em Marituba

Um motociclista, que ainda não teve a identidade descoberta, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (20), na BR-316, em Marituba, grande Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por um carro e não resistiu aos ferimentos. Um grande engarrafamento é registrado sentido Marituba - Ananindeua devido ao sinistro.

A PM informou que o acidente ocorreu por volta de 6h30 da manhã. Populares que passavam pela área acionaram os policiais para relatar a morte do motociclista. Segundo as testemunhas, um carro de passeio, que ainda não foi identificado, teria colidido com a moto. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro ao a vítima. Uma viatura está na área realizando o isolamento da área, que costuma ser bastante movimentada durante a manhã.

De acordo com as autoridades policiais, ainda não há informações se o veículo que atropelou o motociclista é de grande ou pequeno porte. A moto ficou jogada na via, próxima ao corpo da vítima. Condutores que trafegam pela BR-316 informaram que o engarrafamento se estende até o município de Benevides.

Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) informou que equipes de fiscalização estão no local orientando o trânsito de veículos. A vítima morreu depois de cair da motocicleta.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

