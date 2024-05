Motociclista morre em acidente de trânsito envolvendo carro e ônibus na BR-010

Na madrugada deste domingo (19), por volta das 3h30, um acidente envolvendo três veículos na ponte sobre o Rio Água Azul, na rodovia BR-310, zona rural do município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará, resultou na morte do motociclista Arnaldo Queiroz Rocha, de 25 anos, de idade. Ele foi arremessado para o acostamento da pista, dado o impacto da colisão entre a moto e o ônibus. A Polícia abriu inquérito para apurar as responsabilidades e circunstâncias relacionadas ao acidente que envolveu um carro de passeio, um ônibus da empresa Boa Esperança com 24 passageiros e uma moto e deixou a rodovia interditada por mais de cinco horas, gerando um engarrafamento quilométrico. O condutor do carro de passeio foi preso, sob acusação de homicídio culposo qualificado pela condução de veículo sob influência de álcool e pelo crime de se afastar do local do acidente.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, o motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e, então, bateu na mureta e ficou atravessado na pista. O condutor de um ônibus de viagem, com destino a Dom Eliseu, foi desviar do carro, entrou na contramão e acabou colidindo com a motocicleta pilotada por Arnaldo. A moto foi destruída e a frente do ônibus foi atingida em grande parte.

Os policiais civis chegaram ao local do acidente e constataram a situação. Eles verificaram que o motorista do carro de passeio havia se evadido do local. No entanto, em buscas pela área, acabaram encontrando esse condutor escondido dentro da mata, perto do local do acidente. Esse homem apresentava visíveis sinais de embriaguez, como levantaram os policiais. Foi feito o teste do etilômetro no motorista e, então, atestou-se o teor alcoólico de 0,75, considerado crime de trânsito. Ele foi conduzido para a Delegacia de Dom Eliseu.