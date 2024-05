PC investiga morte de mulher dentro de motel em Belém

A Polícia Civil investiga as causas da morte de uma mulher dentro de um motel, localizado no bairro do Guamá, em Belém. O caso ocorreu no sábado (18/05), quando a mulher estava na companhia de um homem dentro do estabelecimento. Não há mais detalhes sobre a identidade do homem que estava com a mulher na ocasião.

Conforme a PC, a mulher se chama Silvana Cristina Santos Negrão. Ela e o homem, que não teve a identidade divulgada pela Polícia, entraram na pousada durante a tarde. A investigação apura o que pode ter causado a morte da vítima. Até o momento, não há confirmações se o caso foi de morte natural ou algum crime. A Polícia Científica também esteve no local e realizou a perícia e análise no quarto do motel para emitir o laudo comprovando as causas do falecimento.

O homem teria ido até a delegacia, acompanhado dos policiais, e relatado que a mulher teria passado mal. No entanto, as investigações ainda continuarão. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “apura as circunstâncias da morte de Silvana Cristina Santos Negrão, ocorrida na tarde deste sábado (18). O caso foi registrado na delegacia de São Brás.”