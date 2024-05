Droga mais potente que a maconha é apreendida em um freezer, em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Pará, apreendeu 15,311 kg de skunk, no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará. O flagrante ocorreu por volta das 22h30 de sexta-feira (17).

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram um veículo com um freezer na carroceria perto do porto do DER que, logo em seguida, foi levado à Unidade Operacional (UOP) para uma inspeção mais minuciosa. O freezer com a droga veio da cidade de Manaus (AM), transportado em uma embarcação, e retirado pelo condutor.

Ao iniciar a inspeção, a equipe descobriu a quantidade de 12 tabletes de substância análoga a skunk escondidos na parte de baixo do freezer. Ainda segundo a PRF, o skunk tem um alto poder de mercado por ser de 7 a 10 vezes mais forte que a maconha. O condutor e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Santarém, para a realização dos procedimentos cabíveis - em tese, pelo crime de tráfico de drogas.