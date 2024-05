Três homens são presos e 6,6 quilos de skunk apreendidos em Santarém

Três homens foram autuados por tráfico de drogas e 6,6 quilos de skunk, mais conhecida como super maconha, foram apreendidos no porto do DER, em Santarém, oeste do Pará. A ação, resultado da cooperação entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Pará (PM/PA), ocorreu na noite de terça-feira (14).

Segundo a PRF, por volta das 20h30, os agentes abordaram um veículo de passeio onde estavam o condutor e dois passageiros. Durante o procedimento de fiscalização no veículo, foi encontrado no porta-malas três caixas contendo fornos elétricos. Os agentes verificaram os itens e notaram que o peso era desproporcional ao normal.

Ao inspecionar as caixas, foram encontrados a quantidade de seis tabletes com substância que aparentava ser skunk. Segundo as autoridades policiais, a droga tem um alto valor de mercado por ser de sete a dez vezes mais forte que a maconha.

Diante dos fatos, a droga e todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Santarém, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.